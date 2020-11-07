В "Хезболлах" назвали санкции США против лидера христиан вмешательством в дела Ливана

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Шиитская партия "Хезболлах" выступила с осуждением санкций США, введенных против экс-главы МИД Ливана и лидера христианского Свободного патриотического движения (СПД) Джебрана Басиля. Об этом говорится в заявлении шиитской организации, переданном в пятницу телеканалом Al Mayadeen.

"Мы солидарны с СПД в противодействии этому несправедливому решению и считаем американские рестрикции вмешательством во внутренние дела Ливана", - говорится в документе. "Хезболлах" отвергла также утверждения Минфина США о причастности Басиля к коррупции. "Соединенные Штаты, которые покровительствуют диктаторским режимам по всему миру и поддерживают экстремистские группировки, не могут рассуждать о борьбе с коррупцией", - подчеркивается в документе.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список бывшего руководителя ливанского МИД и видного христианского политика Джебрана Басиля, который является зятем президента республики Мишеля Ауна. В официальном заявлении указывалось, что зять главы государства "связан с коррупцией в политической системе Ливана".

По информации телеканала Al Hadath, в Вашингтоне ввели санкции против Басиля с целью ослабить влияние Ирана и шиитской партии "Хезболлах", политическим союзником которого с 2006 года выступает СПД.

В черный список Минфина США попали 8 сентября за связи с "Хезболлах" политический советник спикера парламента Ливана и экс-министр финансов Али Хасан Халиль (в 2014-2020) и экс-министр по общественным работам и транспорту Юсеф Фенианос (в 2016-2020).

23 октября Минфин США ввел рестрикции против двух членов руководства "Хезболлах" Набиля Каука и Хасана аль-Багдади, а также посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди и трех организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).