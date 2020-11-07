AFP: еще трем задержанным по делу об убийстве учителя во Франции предъявили обвинения

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Суд предъявил обвинения еще трем задержанным по делу об убийстве в середине октября школьного учителя во французском Конфлан-Сент-Онорин. Об этом в пятницу сообщило агентство France Press (AFP) со ссылкой на свои источники.

По сведениям его источников, двум молодым людям в возрасте восемнадцати лет и семнадцатилетней девушке были предъявлены обвинения в "соучастии в террористическом акте". Антитеррористическая прокуратура потребовала избрать для них в качестве меры пресечения предварительное заключение, однако суд применил его только для молодых людей, отпустив девушку под судебный контроль.

Молодые люди, один из которых является выходцем из Чечни, в частности, подозреваются в том, что контактировали с совершившим нападение террористом с помощью социальных сетей.

22 октября в рамках расследования теракта обвинения были также предъявлены семи гражданам.

Радикальный исламист 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) убил учителя истории и географии Самюэля Пати. После жестокой расправы над преподавателем экстремист попытался угрожать ножом прибывшим на место полицейским, но был застрелен.