Суд в Неваде рассмотрит иск республиканцев, требующих приостановить подсчет голосов

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Окружной суд в Лас-Вегасе (штат Невада) согласился ускорить рассмотрение иска активистов Республиканской партии США, требующих временно прекратить подсчет присланных по почте бюллетеней для голосования на выборах 3 ноября. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на решение окружного судьи Эндрю Гордона.

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Он назначил на 14:00 (01:00 мск 7 ноября) слушания по рассмотрению жалобы на то, что около 3 тыс. полученных по почте бюллетеней поступили от лиц, не являющихся жителями штата, и, кроме того, наблюдателям не был обеспечен достаточный доступ для контроля за подсчетом бюллетеней. Также истцы считают, что система сканирования подписей избирателей в штате Невада несовершенна и не способна выявить несоответствий.

По данным агентства Bloomberg, генеральный прокурор штата Невада Аарон Форд охарактеризовал поданный иск как "мусор", а представитель Национального комитета Демократической партии Марк Элиас заявил, что "республиканцы выдвигают вымышленные обвинения в манипуляциях с бюллетенями".

В штате Невада, по подсчетам агентства Associated Press, кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден набирает 49,7% голосов избирателей, а действующий глава государства Дональд Трамп - 48,1%.