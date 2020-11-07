CNN: Байден увеличил отрыв от Трампа в штате Джорджия

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден увеличил свой отрыв на выборах главы государства от республиканца Дональда Трампа, действующего президента США, в Джорджии (16 голосов выборщиков) после того, как ранее в пятницу выбился в лидеры в этом штате. Об этом сообщает телекомпания CNN по итогам обработки 99% бюллетеней.

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Так, по ее данным, к настоящему моменту Байден заручился поддержкой 2 455 681 избирателя (49,4%), Трамп - 2 451 541 (49,3%). Таким образом демократ обгоняет действующего американского лидера более чем на 4 тыс. голосов. Ранее в пятницу отрыв Байдена едва превышал 1 тыс. голосов.

Вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер ранее заявил, что власти штата проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США в этом штате. "При столь незначительном разрыве пересчет будет проведен в Джорджии", - заявил он. Вице-губернатор подчеркнул, что значимость голосования в этом штате "выходит далеко за пределы его границ".

Телекомпания CNN и телеканал Fox News сообщали со ссылкой на источники, что штаб республиканца Дональда Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии. В этом штате оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых для избрания президентом США. Трамп, согласно оценкам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.