Эксперт назвал теракт в Вене следствием неэффективности спецслужбы Австрии

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (служба государственной безопасности и контрразведки при МВД Австрии - прим. ТАСС) оказалось неспособно предотвратить теракт в Вене, потому что оно планомерно разрушалось в течение последних лет в конкурентной борьбе между политическими партиями Австрии. Такую точку зрения выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт в области борьбы с терроризмом, профессор Института политологии Университета Инсбрука Франц Эдер.

"Это было упущение австрийских органов [госбезопасности]. Проблема в том, что органы сработали очень слабо, был скудный обмен информацией. Мы наблюдаем за классическими ошибками спецслужб при терактах. Мы хорошо помним, что случилось в США 11 сентября 2001 года (серия терактов - прим. ТАСС), когда заранее имелась информация о происходящем. При этом австрийский случай выглядит немного деликатнее, потому что ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом разрушалось в течение последних лет", - рассказал Эдер.

По его словам, причины неэффективности контрразведки в деле предотвращения теракта в Вене надо искать в политической плоскости. Провал антитеррористической работы стал результатом того, что данная спецслужба пала жертвой политической борьбы между правящими в разные годы политическими партиями в Австрии. Каждая из них пыталась "перекрасить" службу госбезопасности в свои цвета, наполнить ее своими функционерами и использовать для слежки за политическими оппонентами, а не повышать профессиональный уровень спецслужбы. "Это привело к тому, что данная спецслужба больше не функционирует", - убежден политолог.

Например, информация спецслужбы Словакии о том, что экстремист еще летом 2020 года пытался купить боеприпасы для автомата в Братиславе, должна была послужить поводом для действий австрийской контрразведки в отношении пребывавшего на свободе после условно-досрочного выхода из тюрьмы 20-летнего террориста Куйтима Фейзулая. Но даже наличие этих сведений не подтолкнуло спецслужбу к оперативной разработке и задержанию преступника с целью повторного помещения под арест.

Безуспешная дерадикализация

Политолог уверен, что программа по дерадикализации осужденных по террористическим статьям в Австрии также не работает. Так, венский экстремист во время пребывания на свободе еще до теракта должен был ресоциализироваться с помощью программы дерадикализции. "Мы видим, что человек участвует в этой программе, а в результате становится не просто менее радикальным, а, наоборот, намного радикальнее. Но никто этого как будто не замечает. В конце концов он использует время после тюремного срока для того, чтобы спланировать теракт", - рассказал собеседник корреспондента ТАСС.

Эксперт пояснил, почему в Австрии предусмотрена возможность условно-досрочного выхода на свободу подобных радикальных элементов. Делается это с тем, чтобы попытаться вернуть таких людей к нормальной жизни и сделать их менее опасными. "Контрпродуктивно закрывать их на долгое время, это может только усугубить их экстремистские наклонности. Их выпускают досрочно, чтобы они могли участвовать в программах ресоциализации", - сказал Эдер.

Однако теракт в Вене продемонстрировал, что программа дерадикализации в Австрии оказалась безуспешной, поэтому политолог предлагает ее доработать, переняв опыт у Нидерландов, Великобритании и Германии.

Предлагаемые меры

По словам Эдера, помочь исправить ситуацию с неспособностью австрийских госорганов превентивно противостоять потенциальным террористическим атакам радикально настроенных преступников может только глубокая реформа федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом и внедрение международного опыта в программу дерадикализации - от борьбы с радикальным окружением экстремистов в интернете до реальной жизни. Но сделать это быстрыми темпами не получится. "Эффективность контрразведки снизилась, потому что она была разрушена. Ее надо реформировать: не делить между партиями, а поставить на службу государству", - призвал политолог.

"Это тот случай, когда из-за упущений органов дело дошло до террористического акта, который можно было предотвратить, но этого не произошло. Должны быть последствия. Необходимо научиться на опыте этого теракта, провести реформу органов и программ по дерадикализации. Если же этого не сделать, тогда мы будем сталкиваться с такой проблемой снова и снова при выходе на свободу других опасных элементов. У нас просто нет ресурсов следить за ними круглосуточно, надо искать другие средства", - резюмировал собеседник корреспондента ТАСС.