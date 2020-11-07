Эксперт: Байден вступит в должность как слабейший президент США за последние 40 лет

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Демократ Джозеф Байден будет объявлен в конечном счете победителем американских выборов, однако вступит в должность как слабейший президент США за последние 40 с лишним лет и в условиях сохранения глубокого раскола в стране. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер, комментируя развитие событий в США после состоявшихся 3 ноября выборов.
С точки зрения политолога, у боровшегося за переизбрание главы администрации США Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию, не осталось к настоящему времени шансов на победу. "На мой взгляд, выиграл Байден. Эффективного способа оспорить [победу Байдена] нет, хотя Трамп продолжит отказываться признать этот исход [выборов]", - сказал Бреммер.
"Крупной проблемой, - считает эксперт, - для Байдена является то, что он вступит в должность потенциально как самый слабый президент после [Джимми] Картера". Бывший губернатор южного штата Джорджия Джимми Картер является 39-м президентом США. Он находился у власти в 1977-1981 годах и разгромно проиграл битву за переизбрание Рональду Рейгану. Картера порой называют одним из слабейших и худших лидеров в истории Соединенных Штатов.
Без шансов на успех?
Как полагает Бреммер, "не имея [поддержки] Сената [Конгресса США] и в условиях, когда страна так расколота, Байден не может проводить реформу или обеспечить подготовку большого и эффективного пакета мер стимулирования экономики [в условиях пандемии], который по-настоящему нужен государству".
Глава Eurasia Group имел в виду тот факт, что по итогам прошедших 3 декабря наряду с президентскими выборов в Конгресс контроль над Сенатом остался, судя по имеющимся сейчас данным, за республиканцами. Некоторые специалисты в США в связи с этим предсказывают, что лидер большинства в верхней палате Конгресса республиканец Митч Макконнелл устроит Байдену в случае его действительного прихода в Белый дом практически тотальную обструкцию, блокируя не только все законотворческие инициативы демократов, но и отказываясь утверждать кадровые назначения в новой американской администрации.
Не поклонник России
На просьбу оценить перспективы дальнейшего развития связей Москвы и Вашингтона, если Байден станет президентом, Бреммер ответил, что "отношения США и России изменятся не сильно". "Байден не является поклонником России. Но таковыми не являлись и большинство членов администрации Трампа, за исключением президента", - добавил Бреммер.
В своей колонке, опубликованной 5 ноября в журнале Time, он также предположил, что "независимо от того, кто будет приведен к присяге" в качестве следующего американского президента в январе 2021 года, прошедшие выборы привели к возникновению "еще более дисфункциональной политики внутри страны и более слабому" присутствию США на мировой арене за последние полвека.
Эти выборы "будут иметь последствия для положения Америки в мире", убежден Бреммер.
Согласно его выводам, ни одна другая "развитая промышленная демократия" не является "на сегодняшний день более политически раздробленной, чем Соединенные Штаты".