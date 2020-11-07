Эксперт: Байден вступит в должность как слабейший президент США за последние 40 лет

Основатель и президент фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер также считает, что у боровшегося за переизбрание главы администрации США Дональда Трампа не осталось к настоящему времени шансов на победу

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Демократ Джозеф Байден будет объявлен в конечном счете победителем американских выборов, однако вступит в должность как слабейший президент США за последние 40 с лишним лет и в условиях сохранения глубокого раскола в стране. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер, комментируя развитие событий в США после состоявшихся 3 ноября выборов.

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С точки зрения политолога, у боровшегося за переизбрание главы администрации США Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию, не осталось к настоящему времени шансов на победу. "На мой взгляд, выиграл Байден. Эффективного способа оспорить [победу Байдена] нет, хотя Трамп продолжит отказываться признать этот исход [выборов]", - сказал Бреммер. "Крупной проблемой, - считает эксперт, - для Байдена является то, что он вступит в должность потенциально как самый слабый президент после [Джимми] Картера". Бывший губернатор южного штата Джорджия Джимми Картер является 39-м президентом США. Он находился у власти в 1977-1981 годах и разгромно проиграл битву за переизбрание Рональду Рейгану. Картера порой называют одним из слабейших и худших лидеров в истории Соединенных Штатов. Без шансов на успех? Как полагает Бреммер, "не имея [поддержки] Сената [Конгресса США] и в условиях, когда страна так расколота, Байден не может проводить реформу или обеспечить подготовку большого и эффективного пакета мер стимулирования экономики [в условиях пандемии], который по-настоящему нужен государству".

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