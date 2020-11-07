Верховный суд США постановил отделить пришедшие после 3 ноября бюллетени в Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Верховный суд США по требованию республиканцев постановил изъять из общего числа бюллетени, которые пришли на избирательные участки в штате Пенсильвания уже после их закрытия 3 ноября, и считать такие бюллетени отдельно. Об этом говорится в опубликованном в пятницу постановлении судебного органа.

"Всем окружным избирательным комиссиям дано указание, пока суд не вынесет дальнейшее решение, выполнить требование <...>, чтобы все бюллетени, полученные по почте после 8 вечера 3 ноября, были отделены <...> и чтобы все такие бюллетени, если их будут считать, считались отдельно", - говорится в документе.