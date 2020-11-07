Власти Аризоны заявили, что предстоит обработать около 235 тыс. бюллетеней

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 235 тыс. избирательных бюллетеней предстоит обработать в выходные в американском штате Аризона (11 голосов выборщиков). Об этом заявила в пятницу в эфире телекомпании CNN госсекретарь штата Аризона Кэти Хоббс.

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"На данный момент остаются [необработанными] примерно 235 тыс. бюллетеней, около 135 тыс. из них - в округе Марикопа", - сказала она. Жители округа Марикопа, в котором находится столица и крупнейший город штата - Финикс, согласно оценкам CNN, отдают предпочтение демократу Джозефу Байдену. Он лидирует там с 50,9% голосов избирателей, у республиканца Дональда Трампа - 47,7%. В целом по штату Байден также опережает Трампа с 49,8% против 48,7% у республиканца.

Победитель выборов пока не определен в штатах Невада (6 голосов), Джорджия (16), Северная Каролина (15), Пенсильвания (20), Аляска (3). В Аризоне (11), где отрыв Байдена составляет около 37 тыс. голосов, победителем его считают телеканал Fox News и агентство Associated Press. Другие американские СМИ не спешат прогнозировать победу демократа в этом штате. Трамп лидирует в Северной Каролине и на Аляске.

По оценкам Fox News и Associated Press, Байден заручился к настоящему моменту голосами 264 выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом, у Трампа - 214 голосов, CNN и ряд других СМИ гарантируют Байдену 253 голоса выборщиков, Трампу - 213.