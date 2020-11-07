Байден заявил, что победит на президентских выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден выразил уверенность в том, что ему удастся одержать победу на выборах президента США. Соответствующее заявление он сделал, выступая в пятницу в городе Уилмингтон (штат Делавэр). Трансляцию вели американские телекомпании.

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"Пока мы не можем выступить с заключительным заявлением о победе, но цифры не оставляют нам сомнений. Мы выиграем эту гонку", - сказал Байден.

"Мы на пути к тому, чтобы получить свыше 300 голосов членов коллегии выборщиков, - отметил кандидат от демократов. - А посмотрите на поддержку избирателей. Мы выиграем эту гонку, заручившись явной поддержкой от большинства американцев. Мы уже получили свыше 74 млн голосов".

Демократ выразил уверенность в том, что ему удастся победить в ключевых штатах Пенсильвания (20 голосов выборщиков) и Джорджия (16 голосов).

"Еще 24 часа назад мы проигрывали в Джорджии, а сейчас мы уже впереди, и мы победим в этом штате. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании, но мы одержим победу в Пенсильвании", - отметил Байден.

В пятницу утром стало известно о том, что Байден по числу отданных за него голосов избирателей обогнал в Джорджии и Пенсильвании своего оппонента - действующего президента США, республиканца Дональда Трампа. К настоящему моменту Байден, согласно подсчетам телекомпании CNN, обгоняет Трампа в Джорджии почти на 4,4 тыс. голосов, в Пенсильвании - на 28,8 тыс. голосов.

Сохранять спокойствие

Байден призвал американцев сохранять терпение и спокойствие, пока идет подсчет голосов избирателей.

"Напряженность в стране высока после трудной предвыборной борьбы, - сказал он. - Следует сохранять терпение и спокойствие, пока идет процесс подсчета голосов, всех голосов". "Ваш голос будет подсчитан, - подчеркнул он, - и как бы ни пытались остановить этот процесс, я будут противостоять таким попыткам".

По словам Байдена, у американцев "существуют различные точки зрения, имеются серьезные разногласия и это нормально". "Серьезные разногласия неизбежны при демократии, такие разногласия полезны, они свидетельствуют о том, что в обществе идет активная дискуссия, что люди твердо отстаивают свои взгляды, - продолжал он. - Мы можем быть оппонентами, но не противниками".

Байден считает, что в стране настала пора прекратить распри между двумя ведущими политическими партиями.

"У нас больше нет времени на бесполезную межпартийную борьбу. У нас имеется неповторимая возможность построить то будущее, в котором будут жить наши дети и внуки. Я неоднократно выражал оптимизм по поводу будущего нашей страны и верю в то, что ничто не помешает нам стать хозяевами 21-го века", - отметил демократ.

Байден призвал американцев к сплочению "вне зависимости от того, кто за кого голосовал" на выборах. Он выразил надежду на то, что сможет выступить в субботу с более важным заявлением, касающимся выборов.

Прогнозы СМИ

До сих пор ни одно из американских СМИ не решается прогнозировать получение демократом 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых, чтобы стать президентом.

Победитель выборов пока не определен в штатах Невада (шесть голосов), Джорджия, Северная Каролина (15), Пенсильвания, Аляска (три). В Аризоне (11), где отрыв Байдена составляет около 37 тыс. голосов, победителем его считают телеканал Fox News и агентство Associated Press. Другие американские СМИ не спешат прогнозировать победу демократа в этом штате. Трамп лидирует в Северной Каролине и на Аляске.

По оценкам телеканала Fox News и агентства Associated Press, Байден заручился к настоящему моменту голосами 264 выборщиков, у Трампа - 214 голосов, CNN и ряд других СМИ гарантируют Байдену 253 голоса выборщиков, Трампу - 213.