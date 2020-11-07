Вопрос контроля над Сенатом США может отложиться на 2021 год из-за второго тура в Джорджии

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Выборы в Сенат Конгресса США в штате Джорджия пройдут в два тура, поскольку в первом победитель не определился, что, вероятнее всего, откладывает вопрос о том, какая из двух партий получит большинство в верхней палате законодательного органа, до следующего года. Об этом свидетельствуют оценки, которые приводит в пятницу агентство Associated Press .

Согласно этим данным, ни один из кандидатов в гонке за сразу два места в Сенате, для которых в этот раз в Джорджии проводились перевыборы, не набирает 50% голосов. Это означает, что 5 января 2021 года будет проведен второй тур.

Сразу двух сенаторов в Джорджии выбирают из-за того, что республиканец Джон Исаксон ранее объявил о сложении с себя соответствующих полномочий из-за прогрессирующей болезни. В результате в штате проводятся как очередные выборы сенатора, так и внеочередные. Во второй тур в гонке за одно из мест выходят республиканец Дэвид Пердью и кандидат от демократов Джон Оссофф. Вторая пара кандидатов - республиканка Келли Лёффлер и демократ Рафаэль Уорнок.

Согласно оценкам агентства, республиканцы и демократы сейчас идут вровень на выборах в Сенат, набирая по 48 мест в следующем составе этой палаты. Помимо двух мест в Джорджии, результаты остаются неопределенными в Северной Каролине и Аляске. Чтобы получить большинство в Сенате в такой ситуации, каждой из партий необходимо получить еще как минимум 2 места, но при условии, что она выиграет также и президентские выборы, поскольку в таком случае право голоса в Сенате получит еще и вице-президент, который будет представителем этой партии. Согласно оценкам американских СМИ, в Северной Каролине и на Аляске побеждают республиканцы, что теоретически дает им 50 мест. Таким образом, выборы в Джорджии могут стать решающими с точки зрения контроля над Сенатом.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Кандидату нужно набрать не менее 270 голосов членов коллегии выборщиков для избрания президентом. Республиканец Дональд Трамп, согласно прогнозам Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, демократ Джозеф Байден - 264.