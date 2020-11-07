В Ереване сообщили о новых обстрелах города Шуши в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 7 ноября. /ТАСС/. Азербайджанские вооруженные силы в ночь на субботу вновь обстреливали город Шуши в Нагорном Карабахе, в остальных населенных пунктах ситуация оставалась относительно спокойной. Об этом сообщил Единый армянский информцентр при кабмине Армении со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"После полуночи, кроме Шуши, в Степанакерте и всех остальных городах ситуация была относительно спокойной. Шуши регулярно подвергался артиллерийскому обстрелу", - говорится в сообщении.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.