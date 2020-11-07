Ереван заявил, что бои в ночь на 7 ноября шли во всех ключевых точках фронта в Карабахе

ЕРЕВАН, 7 ноября. /ТАСС/. Боевые действия в ночь на субботу продолжались на всех основных направлениях по линии фронта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"В ночь на 7 ноября боевые действия продолжились на всех основных направлениях линии фронта", - написала она в Telegram-канале. По ее информации, наиболее ожесточенные столкновения произошли на участке Шуши - Карин, где армянские подразделения успешно отразили несколько атак азербайджанских сил. "Оперативно-тактическая ситуация на всех направлениях линии фронта не изменилась", - добавила Степанян.

Она указала, что на юго-восточном и южном направлениях армянскими силами были уничтожены два автомобиля, а также четыре беспилотника. Кроме того, она сообщила о ракетных обстрелах с азербайджанской стороны населенных пунктов, где проживают мирные граждане.