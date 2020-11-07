El Pais: в Испании расследуют существование фондов, связанных с Хуаном Карлосом I

МАДРИД, 7 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Испании расследует возможное существование миллионных фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с почетным королем Хуаном Карлосом I, отрекшимся от престола в 2014 году. Об этом сообщила в субботу газета El Pais со ссылкой на источники в налоговых органах.

По ее информации, служба по предотвращению отмывания денег направила в октябре в испанскую прокуратуру отчет, в котором говорилось о возможном существовании подозрительных учреждений, расположенных на острове Джерси, которые могут быть связаны с экс-главой государства. В документе также говорится о миллионных фондах, которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.

Как уточняет издание, обнаружение счетов, принадлежащих организациям, с которыми якобы связан Хуан Карлос I, является частью третьего расследования прокуратуры в отношении экс-главы государства. При этом данное дело все еще находится в "зачаточной" фазе. В свою очередь, газета El Mundo передает, что на острове Джерси был обнаружен капитал почетного короля. Прокуратура расследует существование трастового фонда, бенефициаром которого выступает Хуан Карлос I. В данный фонд были переведены средства в 2005 году.

В настоящий момент прокуратура Верховного суда Испании уже ведет два расследования, имеющих отношение к почетному королю. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний. Второе разбирательство связано с возможным использованием экс-главой государства кредитных карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся.

3 августа стало официально известно о том, что 82-летний Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 год, сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Ранее сообщалось, что он находится в ОАЭ.