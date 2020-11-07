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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку отвергли обвинения Еревана в обстреле города Шуша в Нагорном Карабахе

Азербайджанские подразделения не вели обстрелов в данном направлении, заявили в Минобороны страны

БАКУ, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана отвергло в субботу обвинения армянской стороны в обстреле города Шуша в Карабахе.

"Информация о периодических обстрелах азербайджанской армией города Шуша полностью не соответствует действительности", - говорится в Telegram-канале ведомства. В Баку подчеркнули, что азербайджанские подразделения не вели обстрелов в данном направлении.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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