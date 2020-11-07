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Лукашенко заявил, что с запуском АЭС Белоруссия становится ядерной державой

Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что с запуском атомной электростанции Белоруссия становится ядерной державой. Его высказывания прозвучали в субботу во время посещения БелАЭС для участия в церемонии подключения первого энергоблока станции.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - цитирует главу белорусского государства агентство БелТА.

Строительство АЭС ведется рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд. Власти заявляли, что ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года. По планам белорусских властей, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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