CNN: Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии до 7 тыс. голосов

ТАСС, 7 ноября. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в субботу упрочил свое лидерство в колеблющемся штате Джорджия. По данным телекомпании CNN , отрыв Байдена от действующего президента Дональда Трампа составляет на данный момент более 7,2 тыс. голосов.

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Таким образом после обработки 99% бюллетеней в штате кандидат от демократов получает 49,4% голосов, его соперник - 49,3%. Оба кандидата уже получили голоса более 2,4 млн голосов избирателей в Джорджии. К вечеру пятницы лидерство Байдена в штате составляло свыше 4,3 тыс. голосов.

Выступая в пятницу в городе Уилмингтон (штат Делавэр), Байден выразил уверенность в том, что ему удастся победить на президентских выборах в ключевых американских штатах Пенсильвания и Джорджия.

Вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер ранее заявил, что власти штата проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США в этом штате. Он подчеркнул, что значимость голосования в этом штате "выходит далеко за пределы его границ".

Телекомпания CNN и телеканал Fox News сообщали со ссылкой на источники, что штаб республиканца Дональда Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии. В этом штате оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых для избрания президентом США. По оценкам телеканала Fox News и агентства Associated Press, Байден может твердо рассчитывать на данный момент на голоса 264 выборщиков, Трамп - на 214 голосов. Телекомпания CNN и ряд других СМИ гарантируют Байдену 253 голоса выборщиков, Трампу - 213.