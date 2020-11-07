В Азербайджане заявили, что взяли под контроль еще 16 сел в Нагорном Карабахе

БАКУ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу объявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль 16 сел в шести районах вокруг Нагорного Карабаха.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Юхары Вейсалли, Юхары Сеидахмедли, Горган, Ючюнджю Махмудлу, Гаджар и Диванадылар в Физулинском районе", - написал глава государства на странице в Twitter.

Кроме того, по заявлению Алиева, под контроль Азербайджана перешли села Юхары Мезре и Янархадж в Джабраильском районе, села Газьян, Баласолтанлы и Марданлы в Губадлинском районе, село Бешдали в Зангиланском районе, села Гарабулаг и Мошхмаат в Ходжалинском районе, а также деревни Атагут и Цакури в Ходжавендском районе.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.