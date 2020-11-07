В Баку сообщили об обстреле Агдамского района Азербайджана с армянской стороны

БАКУ, 7 ноября. /ТАСС/. Армянские подразделения в субботу обстреляли два поселка в Агдамском районе Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

"Подразделения армянских вооруженных сил подвергают обстрелу села Чуллу и Чыраглы Агдамского района. Азербайджанская армия предпринимает меры для подавления огневых точек противника", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.