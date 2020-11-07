Милиция в Минске задержала несколько десятков человек на "марше медиков"

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков человек задержаны сотрудниками минского ОМОН в субботу на акции, получившим название "марш медиков", передает корреспондент ТАСС.

Участники несанкционированной акции пытались собраться на марш недалеко от Первой клинической больницы Минска рядом с проспектом Независимости. После того, как в этом месте собралось около 50 человек, сотрудники правоохранительных органов начали задержания.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила ТАСС факт попытки проведения несанкционированной акции протеста, а также задержания ее участников. "Несколько человек будут доставлены в территориальные РУВД для разбирательства", - добавила она.

"Столичная милиция просит жителей и гостей Минска не поддаваться на провокации и призывы в мессенджерах участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях", - заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.