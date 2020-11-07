Лукашенко предложил главе Росатома создать в Белоруссии дочернее предприятие госкорпорации

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главе Росатома Алексею Лихачеву создать в Белоруссии дочернее предприятие российской госкорпорации. С такими словами он выступил в субботу, посещая БелАЭС в Островце Гродненской области.

"Перспективы сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации", - сообщает агентство БелТА.

По данным агентства, собеседники обсудили возможность строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска в регионе энергоемких производств и совместного строительства атомных станций в других странах. Кроме того, Росатом совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук Белоруссии создать исследовательский реактор. "Мы активно поддерживаем это", - подчеркнул Лихачев.

По словам Лукашенко, запуск БелАЭС откроет новые возможности для экономики. Президент также отметил, что белорусские ученые работают над проектом новой батареи. "Мы очень продвинулись. Надо с россиянами тут тоже скооперироваться, - предложил Лукашенко. - Как только создадим свою батарею для электротранспорта, мы раньше любой страны перейдем на электротягу".

В субботу прошла церемония вывода первого энергоблока БелАЭС на мощность 400 МВт. В ней приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, гендиректор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Строительство АЭС ведется рядом с Островцом в Гродненской области по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом, что означает начало физического пуска БелАЭС. 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.