В Харькове обстреляли здание консульства Азербайджана

БАКУ, 7 ноября. /ТАСС/. Неизвестные в ночь на субботу обстреляли здание консульства Азербайджана в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"По дверям и окнам здания консульства сделано шесть выстрелов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана отметили, что, по данным с камер видеонаблюдения, нападавших было двое.

Полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство".

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

В ведомстве отметили, что в субботу около 03:30 мск в дежурную часть поступило сообщение о срабатывании сигнализации в здании по улице Ярослава Мудрого, где расположено консульство. На месте следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла две гильзы и три металлических элемента от пули.

"В настоящее время полицейские предпринимают меры для установления лиц, причастных к совершению преступления", - уточнили в пресс-службе.