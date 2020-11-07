В Литве завершились учения сил быстрого реагирования НАТО Brilliant Jump 2020

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Учения сил быстрого реагирования Североатлантического альянса Brilliant Jump 2020 ("Блестящий прыжок - 2020"), начавшиеся 29 октября, завершились в субботу в Литве. Об этом сообщило оборонное ведомство балтийской республики.

"В ходе учений подразделения, находящиеся на постоянном дежурстве в группе сил быстрого реагирования НАТО, провели тренировку выполнения специфических задач, ставящихся перед боевыми единицами данного типа, с отработкой взаимодействия в составе группы подразделений, сформированной из представителей нескольких стран альянса", - говорится в сообщении.

В Brilliant Jump 2020 принимали участие военнослужащие Испании, Польши и Чехии. Всего в военной тренировке были задействованы 2,5 тыс. солдат, в том числе 1,8 тыс. из союзных стран, и около 600 единиц техники. Переброска этих подразделений в Литву также считалась частью учений. "Используя воздушный, морской, железнодорожный, автомобильный транспорт, мы успешно выполнили задачи передислокации и на деле продемонстрировали готовность НАТО к переброске в зачетное время крупных воинских подразделений и техники в назначенный район", - приводятся в сообщении слова командующего армией Литвы Вальдемараса Рупшиса.

С окончанием маневров военная техника в субботу из района учений гражданскими автострадами Литвы в сопровождении военной полиции начала движение к местам постоянной дислокации.