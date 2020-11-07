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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку заявили об обстреле армянскими вооруженными силами сел в трех районах

Отмечается, что "подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные действия"

БАКУ, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана заявило в субботу об обстреле армянскими вооруженными силами сел в трех районах республики.

"Подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу села Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что "подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные действия".

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда начались активные боевые действия. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, и выдвигают взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.

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АзербайджанОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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