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Кризис в Белоруссии
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Лукашенко заявил, что новая конституция будет принята "без ломки и катастроф"

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая конституция страны будет принята, но это произойдет "без ломки и катастроф".

"Новую конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф - белорусам это не надо", - цитирует в субботу слова Лукашенко агентство БелТА.

Высказывания главы государства прозвучали во время посещения Белорусской атомной электростанции, где он принял участие в церемонии подключения первого энергоблока.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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