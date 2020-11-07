Лукашенко заявил, что новая конституция будет принята "без ломки и катастроф"

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая конституция страны будет принята, но это произойдет "без ломки и катастроф".

"Новую конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф - белорусам это не надо", - цитирует в субботу слова Лукашенко агентство БелТА.

Высказывания главы государства прозвучали во время посещения Белорусской атомной электростанции, где он принял участие в церемонии подключения первого энергоблока.