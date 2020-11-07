Роухани выразил надежду, что США вернутся к выполнению своих международных обязательств

ТЕГЕРАН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду, что новая администрация в США вернется к исполнению своих международных обязательств. С соответствующим заявлением политик выступил в субботу.

"Мы надеемся, что <...> опыт трех последних лет послужит им уроком, и новое правительство США примет исполнение законов и соглашений и вернется к своим обязательствам", - цитирует президента его пресс-служба.

Роухани также выразил надежду, что "те, кто вводит санкции, осознают неправильность этого пути, который не приведет к достижению их целей". "Иранская нация продолжит терпеть и сопротивляться до тех пор, пока противная сторона не вернется к [исполнению] законов и соглашений", - отметил он.

Исход нынешних американских президентских выборов окончательно не определен. Согласно общим подсчетам, соперник Дональда Трампа демократ Джозеф Байден стоит на пороге получения 270 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков. Он также поставил рекорд по числу отданных за него избирателями голосов (более 72 млн). Однако официальных итогов голосования пока нет, а Трамп отказывается признавать поражение и собирается вести дальнейшую битву за определение результатов выборов в судах США.

Будущее ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Тегерана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по соглашению, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.