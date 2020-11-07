Лукашенко призвал Литву и Польшу вернуться к диалогу

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Литвы и Польши с призывом прекратить конфронтационную риторику и вернуться к диалогу. С таким обращением он выступил во время субботней встречи с коллективом и строителями БелАЭС.

"Я хочу еще раз обратиться [к руководству Литвы] сегодня с этой площадки - Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли, Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать".

Обращаясь к руководству Литвы, Лукашенко отметил, что народы двух стран когда-то были в одном государстве. "Нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород, - сказал он. - Ну хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы - в своем, давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией".

В связи со строительством БелАЭС в Гродненской области Вильнюс предъявляет претензии к Минску практически с момента принятия решения о начале проекта. Парламент Литвы постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск в свою очередь гарантировал, что станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. МИД Литвы 27 октября направил МИД Белоруссии официальную ноту протеста в связи с предстоящим пуском БелАЭС.