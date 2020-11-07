Правозащитники сообщили о более 30 задержанных на акциях протеста в Минске

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в субботу на несанкционированной акции протеста под названием "марш медиков", а также в начале женского шествия "Цветочный демарш справедливости" задержали более 30 человек. Об этом сообщили в незарегистрированном властями правозащитном центре "Весна".

По его данным, к 14:30 (совпадает с мск) в списке 35 человек, он дополняется. "Как только люди в белых халатах начали собираться около Первой клинической больницы Минска, силовики начали их задерживать. На женском марше задержания начались еще до начала акции", - говорится в сообщении.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила ТАСС факт попытки проведения несанкционированной акции протеста возле больницы, а также задержания ее участников.