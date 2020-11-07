СБУ завела дело на блогера из-за видео с картой Украины без Крыма

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по подозрению в посягательстве на территориальную целостность государства в отношении проживающего на территории Европейского союза украинского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко, по запросу которого СБУ начала расследование.

"СБУ открыла уголовное дело против Шария за посягательство на территориальную целостность Украины", - написал Гончаренко, который представляет в Верховной раде партию "Европейская солидарность", лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко. Гончаренко разместил в своем Telegram-канале фотокопию ответа СБУ на его жалобу.

"Службой безопасности Украины в рамках ее компетенции проведена работа по вашему депутатскому обращению", - говорится в ответе. "По итогам проведенной работы сообщаем, что Следственным комитетом СБ Украины проводится досудебное расследование в рамках уголовного дела от 17.10.2020 по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, в ходе которого выясняются обстоятельства, изложенные в вашем депутатском обращении", - гласит опубликованный Гончаренко документ СБУ.

Часть 1 статьи 110 УК предусматривает ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Причиной, побудившей депутата заподозрить блогера в посягательстве на территориальную целостность страны, стал видеоролик, который Шарий разместил в интернете. В видеосюжете была показана карта Украины, в состав которой не были включены Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Кто такой Анатолий Шарий

Шарий ведет видеоблог на портале YouTube, в котором критикует власти Украины. У его блога более 2 млн подписчиков.

Как ранее сообщала СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска "Зерновое" на территорию РФ поездом Ковель - Москва, после чего он в страну не возвращался. В 2013 власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза.

Против Шария на Украине возбуждено два уголовных дела - за хулиганство и ложные обвинения. В апреле 2019 года Шевченковский районный суд Киева отменил арест и розыск Шария по делу о ложных обвинениях. Дело о хулиганстве, также в апреле 2019, было отправлено на доработку, в связи с чем суд отменил постановление о заключении Шария под стражу.

Участие в местных выборах

Шарий также создал на Украине политическую партию под названием "Партия Шария", которая принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября.

Ей удалось провести своих депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока Украины. По предварительным данным, "Партия Шария" получила на выборах в некоторых регионах 5-9% голосов.

Центризбирком и Верховный суд Украины не позволили Шарию принять участие в выборах в Верховную раду в прошлом году, на основании того, что он не проживал в стране в последние пять лет.