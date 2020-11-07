Полиция возьмет под усиленную охрану представительства Азербайджана и Армении на Украине

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Украинская полиция после инцидента в Харькове усилит охрану официальных представительств Азербайджана и Армении на территории страны. Об этом в субботу заявил руководитель полиции Игорь Клименко.

"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время возьмет под охрану полиция. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, которые находятся на Украине, к терпимости", - цитирует его пресс-служба МВД. Клименко подчеркнул, что полиция сделает все для задержания причастных к обстрелу азербайджанского консульства, назвав этот инцидент "дерзким преступлением".

"Полиция <…> направляет все усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", - заключил руководитель ведомства.

В ночь на субботу двое неизвестных обстреляли здание почетного консульства Азербайджана в Харькове. С места преступления изъяты две гильзы и металлические элементы пуль. Открыто уголовное дело по статье "Хулиганство". В МИД Азербайджана сообщили, что по дверям и окнам здания консульства сделано шесть выстрелов, пострадавших нет.