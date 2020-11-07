{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Ливана потребовал от США документов, оправдывающих ввод санкций против его зятя

Мишель Аун пообещал, что будет держать это дело под личным контролем "вплоть до проведения судебного разбирательства в случае, если выдвинутые обвинения окажутся обоснованными"

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун намерен добиться от США предоставления доказательств, на основе которых были введены санкции против его зятя, лидера христианского Свободного патриотического движения (СПД) Джебрана Басиля. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении канцелярии главы государства.

"Президент Аун поручил исполняющему обязанности министра иностранных дел Шарбелю Вахбе получить через посольство Ливана в Вашингтоне необходимые документальные свидетельства, которые побудили США ввести санкции против экс-главы МИД и депутата парламента Джебрана Басиля", - указывается в заявлении. В нем подчеркивается, что "эти доказательства будут переданы в судебные органы для принятия необходимых мер в соответствии с законодательством Ливана". Президент республики пообещал, что будет держать это дело под личным контролем "вплоть до проведения судебного разбирательства в случае, если выдвинутые обвинения окажутся обоснованными".

Христианский политик попал в санкционный список в пятницу. В заявлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США утверждалось, что зять главы государства "связан с коррупцией в политической системе Ливана". По информации телеканала Al-Hadath, в Вашингтоне ввели санкции против Басиля с целью ослабить влияние Ирана и шиитской партии "Хезболлах", политическим союзником которого с 2006 года выступает СПД.

Руководство СПД осудило в субботу необоснованные рестрикции против своего лидера, введенные "в отместку за отказ Басиля подчиниться оказываемому на него давлению и поступиться национальными принципами". "Мы призываем американскую администрацию пересмотреть это несправедливое решение, уважать свободную волю ливанцев и демократические ценности", - говорится в заявлении движения.

Ранее утверждения Минфина США о причастности Басиля к коррупции отвергла шиитская партия "Хезболлах", которая расценила американские рестрикции как вмешательство во внутренние дела Ливана.

Теги
СШАЛиван
Конституционный суд Гвинеи признал Альфу Конде победителем на президентских выборах
Суд также отверг как необоснованные апелляции четырех участвовавших в выборах кандидатов, которые добивались пересмотра результатов голосования
Читать полностью