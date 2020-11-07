Президент Ливана потребовал от США документов, оправдывающих ввод санкций против его зятя

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун намерен добиться от США предоставления доказательств, на основе которых были введены санкции против его зятя, лидера христианского Свободного патриотического движения (СПД) Джебрана Басиля. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении канцелярии главы государства.

"Президент Аун поручил исполняющему обязанности министра иностранных дел Шарбелю Вахбе получить через посольство Ливана в Вашингтоне необходимые документальные свидетельства, которые побудили США ввести санкции против экс-главы МИД и депутата парламента Джебрана Басиля", - указывается в заявлении. В нем подчеркивается, что "эти доказательства будут переданы в судебные органы для принятия необходимых мер в соответствии с законодательством Ливана". Президент республики пообещал, что будет держать это дело под личным контролем "вплоть до проведения судебного разбирательства в случае, если выдвинутые обвинения окажутся обоснованными".

Христианский политик попал в санкционный список в пятницу. В заявлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США утверждалось, что зять главы государства "связан с коррупцией в политической системе Ливана". По информации телеканала Al-Hadath, в Вашингтоне ввели санкции против Басиля с целью ослабить влияние Ирана и шиитской партии "Хезболлах", политическим союзником которого с 2006 года выступает СПД.

Руководство СПД осудило в субботу необоснованные рестрикции против своего лидера, введенные "в отместку за отказ Басиля подчиниться оказываемому на него давлению и поступиться национальными принципами". "Мы призываем американскую администрацию пересмотреть это несправедливое решение, уважать свободную волю ливанцев и демократические ценности", - говорится в заявлении движения.

Ранее утверждения Минфина США о причастности Басиля к коррупции отвергла шиитская партия "Хезболлах", которая расценила американские рестрикции как вмешательство во внутренние дела Ливана.