МАГАТЭ подтвердило, что Минск активно сотрудничает с ним в вопросах безопасности БелАЭС

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков подтвердил, что Минск активно сотрудничает с организацией с целью обеспечения безопасности БелАЭС, приняв семь международных миссий. Он выступил в субботу перед трудовым коллективом станции.

"Мы благодарны Беларуси за то, что все рекомендации международных экспертов воспринимаются как обязательные к исполнению, они реально внедряются и планируются к исполнению, - цитирует Чудакова агентство БелТА. - С самого основания проекта было проведено семь международных миссий. Как ни в одной другой стране-новичке, пожалуй". Представитель международной организации напомнил, что "на 2021 год уже есть приглашения на две международные миссии экспертов - по проверке химзащиты и по проверке эксплуатационной безопасности".

Чудаков подчеркнул, что МАГАТЭ не заменяет надзор со стороны национального ядерного регулятора и эксплуатирующей организации, мнение экспертов МАГАТЭ носит лишь рекомендательный характер.

Специалисты БелАЭС, которая находится в городе Островце Гродненской области, в субботу на торжественной церемонии впервые вывели ее первый энергоблок на мощность 400 МВт.

Строительство АЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года. По планам белорусских властей, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.

Стресс-тесты на БелАЭС проведены в 2016 году, показали ее устойчивость к экстремальным внешним условиям, в частности, гипотетическое воздействие на станцию и ее энергоблоки таких природных факторов, как землетрясения, затопления, экстремальные погодные условия и их сочетание, а также последствия сбоев электроснабжения АЭС. По итогам проведения стресс-тестов БелАЭС в 2019 году подготовлен соответствующий национальный план действий.