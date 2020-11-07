Конституционный суд Гвинеи признал Альфу Конде победителем на президентских выборах

ПРЕТОРИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд Гвинеи утвердил в субботу окончательные результаты состоявшихся 18 октября президентских выборов, которые представила Независимая национальная избирательная комиссия, и провозгласил их победителем действующего главу государства Альфу Конде. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guineetime.

"Альфа Конде набрал 1 438 815 голосов или 59,5%, что превышает необходимое большинство, - заявил председатель суда Мохамед Ламин Бангура. - Альфа Конде избран в первом туре". Одновременно Конституционный суд отверг как необоснованные апелляции четырех участвовавших в выборах кандидатов, которые добивались пересмотра результатов голосования. Нынешнее решение суда является окончательным и не подлежит пересмотру.

Главным соперником Конде на выборах был лидер оппозиции экс-премьер Селу Далейн Диалло, он набрал 33,5% голосов. Среди остальных 10 кандидатов, принимавших участие в выборах, ни один не сумел набрать более 5% голосов. Диалло был среди тех кандидатов, кто пытался оспорить результаты в Конституционном суде, однако не добился успеха.

Нынешняя победа Конде третья подряд. Ранее он выходил победителем на президентских выборах в 2010 и 2015 годах. Срок его нынешнего мандата истекает в 2026 году.

Между тем Agence France-Presse сообщило в субботу, что полиция и силы безопасности заблокировали доступ к дому Диалло в пригороде столицы страны Конакри. Ожидалось, что в течение дня лидер оппозиционеров проведет пресс-конференцию.