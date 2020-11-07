Эксперт: отношения США с Россией в ближайшее время не изменятся, но станут рациональнее

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Соединенными Штатами не претерпят изменений в краткосрочной перспективе, к каким бы результатам ни привел подсчет голосов на выборах в США. Такое мнение в субботу в беседе с ТАСС выразил глава исследовательского центра парижского Института международных и стратегических отношений, бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.

"Не следует ожидать в краткосрочной перспективе изменений в американо-российских отношениях, поскольку напряженность в них в последнее время стала системной, - отметил он. - Но, разумеется, в поведении США будет больше рациональности и предсказуемости".

"В случае прихода в Белый Дом Джо Байден будет стремиться остановить дрейф Европы за пределы американского влияния, который спровоцировал Трамп, - считает эксперт. - В области ядерной безопасности США продолжат настаивать на участии Китая в соглашениях, однако возможны и частичные соглашения с Россией".

По его словам, "в отношениях с Европой, с которой президент Дональд Трамп обращался плохо, возможна определенная нормализация экономических отношений". Как считает эксперт, "Соединенные Штаты должны проявить больше склонности к переговорам, в частности в рамках ВТО".

Де Глиниасти добавил, что "присутствие США в Европе, а следовательно и американское влияние на европейские столицы едва ли заметно изменится". "Электорат Байдена будет, однако, требовать возвращения США в соглашения по климату и экологии, - заметил де Глиниасти. - Можно ожидать, что США вернутся в некоторые договоры, которые Трамп расторг, в том числе по Ирану".

"Я думаю, что поворот в сторону Азии и, прежде всего, соперничество с Китаем, будут и дальше лежать в основе американской внешней политики, - отметил эксперт. - Американцы могут попытаться улучшить отношения с Европейским союзом и НАТО хотя бы для того, чтобы избежать разрыва с некоторыми европейскими странами, которые возлагали надежды на США".

"Многосторонность вернется в повестку дня, но с меньшей интенсивностью, чем до начала мандата Трампа, - полагает он. - В целом в курсе Вашингтона нельзя будет найти много отличий, но он будет проводиться менее резко и не так спонтанно".