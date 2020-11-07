Заместитель губернатора Пенсильвании уверен, что Байден близок к победе в штате

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Данные об обработке бюллетеней в Пенсильвании свидетельствуют о том, что в штате все ближе к победе кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден. Об этом заявил в субботу в эфире телеканала CNN заместитель губернатора штата Пенсильвания Джон Феттерман.

"Подсчет продолжается. Но для избирательного штаба президента [США Дональда Трампа] никаких хороших новостей нет", - сказал он. "Утром в какой-то момент поступит большая порция бюллетеней из Филадельфии", - сообщил Феттерман. "Я не думаю, что все это будет еще долго продолжаться", - подчеркнул он.

На вопрос, могут ли уже сейчас Байдена признать победителем в штате, заместитель губернатора ответил: "Я не могу сказать с определенностью, но, если честно, я не совсем понимаю, почему с математической точки зрения этого еще не сделали". Он отметил, что после поступления бюллетеней из Филадельфии отрыв Байдена от Трампа неминуемо увеличится.

Говоря о попытках республиканцев признать недействительными бюллетени, которые поступили после дня выборов, Феттерман, являющийся демократом, подчеркнул: "Это, возможно, 2 или 3 тыс. голосов по всей Пенсильвании. Это не та часть бюллетеней, которая имеет решающее значение". Заместитель губернатора выразил уверенность в том, что "нет никаких свидетельств" массовых фальсификаций на выборах в штате.

Согласно подсчетам телеканала Fox News, в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) обработали 99% бюллетеней. Преимущество Байдена растет. У демократа 49,6% голосов избирателей, у республиканца - 49,2%. Победа Байдена в Пенсильвании, согласно прогнозу большинства СМИ, будет означать, что он получит необходимые для победы 270 голосов. По оценке Fox News, Байден сейчас может твердо рассчитывать на поддержку 264 выборщиков, у Трампа - 214 голосов.