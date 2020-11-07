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Выборы президента США - 2020

Федеральная комиссия не зафиксировала фальсификаций на выборах в США

Как отметила член комиссии Эллен Уайнтрауб, "к поступавшим жалобам не прилагались доказательства фальсификаций"

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Федеральная комиссия США по выборам пока не получила доказательств фальсификаций при голосовании в стране. Об этом заявила в субботу в эфире телеканала CNN член данного органа Эллен Уайнтрауб.

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По ее словам, "было очень мало жалоб относительно организации выборов". Как она пояснила, было "очень мало подкрепленных доказательствами жалоб". "Нет никаких свидетельств фальсификаций на выборах. Нет свидетельств подачи недействительных бюллетеней", - пояснила Уайнтрауб. Как она отметила, "к поступавшим жалобам не прилагались доказательства фальсификаций".

Американский лидер Дональд Трамп ранее не раз заявлял о том, что на состоявшихся во вторник выборах имели место нарушения. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.

Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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