Трамп заявил, что выиграл выборы с "большим перевесом"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что он победил на выборах главы государства с большим перевесом.

"Я выиграл эти выборы с большим отрывом!" - написал республиканец у себя в Twitter, используя при этом только заглавные буквы.

Ранее в субботу Трамп в очередной раз заявлял о повлиявших на результаты выборов нарушениях, имевших место в некоторых штатах, в том числе в Пенсильвании.

Всеобщие выборы прошли в США во вторник. Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов. Байден при этом лидирует в штатах Невада (6 выборщиков), Пенсильвания (20) и Джорджия (16).