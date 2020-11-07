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Выборы президента США - 2020
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Трамп заявил, что выиграл выборы с "большим перевесом"

Ранее действующий президент США в очередной раз заявлял о повлиявших на результаты выборов нарушениях, имевших место в некоторых штатах
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что он победил на выборах главы государства с большим перевесом.

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"Я выиграл эти выборы с большим отрывом!" - написал республиканец у себя в Twitter, используя при этом только заглавные буквы.

Ранее в субботу Трамп в очередной раз заявлял о повлиявших на результаты выборов нарушениях, имевших место в некоторых штатах, в том числе в Пенсильвании.

Всеобщие выборы прошли в США во вторник. Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов. Байден при этом лидирует в штатах Невада (6 выборщиков), Пенсильвания (20) и Джорджия (16).

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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