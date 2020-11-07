CNN сообщил о сокращении отставания Трампа от Байдена в Аризоне

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, после обработки 97% бюллетеней у Байдена около 49,5% голосов избирателей, у Трампа - 48,9%. Согласно последним данным CNN, в поддержку демократа подали примерно на 20 тыс. бюллетеней больше, чем за республиканца.

Прежде у Байдена было в этом штате более существенное преимущество. В четверг у Байдена было около 50,1% голосов избирателей, у Трампа - 48,5%. Тогда за демократа было подано примерно на 46 тыс. бюллетеней больше, чем за республиканца.

Агентство Associated Press и телеканал Fox News ранее представили прогнозы, согласно которым в Аризоне Байден одержал победу над Трампом. Многие другие авторитетные СМИ, в том числе CNN, считают, что итоги голосования в штате не столь однозначны, хотя и признают, что Байден лидирует. Представители избирательного штаба Трампа выражают уверенность в том, что он победит в этом штате.

Всеобщие выборы прошли в США во вторник. Победитель президентской гонки пока не определен. Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов. Байден при этом лидирует в штатах Невада (6 выборщиков), Пенсильвания (20) и Джорджия.