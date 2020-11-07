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Выборы президента США - 2020
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Американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах. Он получил 273 голоса выборщиков

По прогнозам Fox News, кандидат от демократов выиграл в Пенсильвании и Неваде
Кандидат на пост президента США Джозеф Байден AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Кандидат на пост президента США Джозеф Байден
© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. С таким прогнозом выступили в субботу телеканалы CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press (AP).

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Согласно их оценкам, Байден одержал победу в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, согласно подсчетам CNN и NBC, у него теперь 273 голоса выборщиков, у действующего президента США Дональда Трампа - 213.

По данным Fox News, Байден также одержал победу в штате Невада (6 голосов выборщиков). CNN назвала его "избранным президентом США". Согласно оценке AP, демократ "победил Дональда Трампа".

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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Подведение итогов выборов президента США. Онлайн
По последним данным CNN, Associated Press и NBC, Джозеф Байден получил 270 голосов выборщиков, нужные для победы в гонке
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