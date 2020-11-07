Американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах. Он получил 273 голоса выборщиков

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. С таким прогнозом выступили в субботу телеканалы CNN , NBC , Fox News , агентство Associated Press (AP).

Президентские выборы в США. Система голосования и кандидаты

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Согласно их оценкам, Байден одержал победу в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, согласно подсчетам CNN и NBC, у него теперь 273 голоса выборщиков, у действующего президента США Дональда Трампа - 213.

По данным Fox News, Байден также одержал победу в штате Невада (6 голосов выборщиков). CNN назвала его "избранным президентом США". Согласно оценке AP, демократ "победил Дональда Трампа".