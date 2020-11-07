Пелоси заявила, что победа Байдена дает демократам мандат на дальнейшие действия

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Историческая победа на президентских выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена предоставила его однопартийцам мандат на осуществление своих дальнейших действий. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

"Сегодня наступил новый день надежды для Америки. Рекордные 75 млн американцев проголосовали за избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов - историческая победа, которая дала демократам мандат на осуществление своих действий", - отметила Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост.

По ее словам, "избранный президент Джо Байден" "сокрушит коронавирус" и восстановит инфраструктуру Америки. "В лице избранного президента Байдена они [американцы] избрали того, кто объединит нас, того, кто ценит веру, семью и общество, будет неустанно трудиться над оздоровлением нашего народа", - добавила спикер.

"Избранный президент Байден и избранный вице-президент [Камала] Харрис победили с большим перевесом, и у них будет значительное демократическое большинство в Палате представителей. Работая вместе, мы имеем возможность добиться выдающегося прогресса для нашего народа", - заключила Пелоси.

Ранее телеканалы CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press сообщили, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. Согласно их оценкам, Байден одержал победу в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, согласно подсчетам CNN и NBC, у него теперь 273 голоса выборщиков, в то время как у действующего президента США Дональда Трампа - 213.

Байден откликнулся на эти подсчеты заявлением, в котором объявил о своей победе на выборах. Однако Трамп в аналогичном заявлении не признал поражения, подчеркнув, что, по его мнению, подсчет голосов на выборах нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально во время всеобщих выборов в ноябре избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.