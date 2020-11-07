Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США

ОТТАВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от американской Демократической партии Джозефа Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши страны являются близкими друзьями, партнерами и союзниками, - написал он в субботу в Twitter. - Я очень жду возможности работать вместе и развивать [отношения] вместе с вами".

Ранее телеканалы CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press сообщили, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. Согласно их оценкам, Байден одержал победу в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, согласно подсчетам CNN и NBC, у него теперь 273 голоса выборщиков, в то время как у действующего президента США Дональда Трампа - 213.

Байден откликнулся на эти подсчеты заявлением, в котором объявил о своей победе на выборах. Однако Трамп в аналогичном заявлении не признал поражения, подчеркнув, что, по его мнению, подсчет голосов на выборах нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально во время всеобщих выборов в ноябре избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.