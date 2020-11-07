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Выборы президента США - 2020

В Германии заявили, что будут рады сотрудничеству "со следующей администрацией США"

По данным ведущих американских СМИ, победу на президентских выборах в США одержал демократ Джозеф Байден

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Германия готова сотрудничать со следующей администрацией США. Об этом написал в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя подсчет голосов на выборах в Соединенных Штатах.

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"Хорошо, что наконец есть ясные цифры. Мы рады сотрудничеству со следующим правительством США. Мы ходим инвестировать в наше сотрудничество ради трансатлантической перезагрузки", - написал он.

По данным ведущих американских СМИ, включая телеканалы CNN и Fox News, победу на президентских выборах в США одержал демократ Джозеф Байден.

Теги
СШАГерманияМаас, ХайкоВыборы президента США - 2020
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