В Германии заявили, что будут рады сотрудничеству "со следующей администрацией США"

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Германия готова сотрудничать со следующей администрацией США. Об этом написал в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя подсчет голосов на выборах в Соединенных Штатах.

"Хорошо, что наконец есть ясные цифры. Мы рады сотрудничеству со следующим правительством США. Мы ходим инвестировать в наше сотрудничество ради трансатлантической перезагрузки", - написал он.

По данным ведущих американских СМИ, включая телеканалы CNN и Fox News, победу на президентских выборах в США одержал демократ Джозеф Байден.