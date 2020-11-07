Байден выступит с обращением к американцам

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден выступит с обращением к гражданам США в субботу в 20:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные избирательного штаба демократа.

"Избранный президент Джо Байден обратится к нации в 20:00 в субботу из Уилмингтона (штат Делавэр) <...>", - отметила CNN.

Текст речи, с которой демократ выступит, уже написан, в него внесут изменения, сообщила телекомпания со ссылкой на свои источники.

По их данным, Байден намерен в течение дня вносить корректировки в текст заготовленного обращения к американцам. Политик планирует также провести субботу со своей семьей в Уилмингтоне (штат Делавэр). Главной темой обращения станет призыв к единению нации и предание забвению президентства республиканца Дональда Трампа. "Мы должны вычеркнуть из памяти время гнева и шельмования", - приводит телекомпания выдержку из проекта речи.

Ранее Байден заявил, что одержал победу на выборах президента США и призвал американцев к единству. "Америка, для меня честь, что меня избрали руководить этой великой страной. Впереди тяжелая работа, но я обещаю, что стану президентом для всех американцев, голосовали вы за меня или нет", - отметил демократ.

Изначально в штабе демократа рассчитывали на то, что Байден сможет выступить с победной речью в пятницу вечером, однако к тому моменту нельзя было с уверенностью заявить о его победе на выборах президента США. Байден выступил в пятницу, указав на то, что у него нет сомнений в том, что он выиграет выборы. Демократ также призвал своих сторонников проявить терпение.

Согласно прогнозам CNN, NBC, Fox News и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост президента.