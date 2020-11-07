В описании аккаунта Байдена в Twitter появилась строчка "Избранный президент"

"Избранный президент, муж доктору [Джилл] Байден, гордый отец и дедушка, - гласит описание на странице Байдена в Twitter. - Готов восстановить [страну] на новом уровне для всех американцев".

Концепцию "Восстановления на новом уровне" (Build Back Better) Байден изложил 20 августа в программной речи на национальном съезде Демократической партии. Она предусматривает меры по стимулированию экономики, создание новых рабочих мест в машиностроении и чистой энергетике, новые программы для молодежи, отмену введенных при администрации президента Дональда Трампа налоговых льгот для крупного бизнеса.

Данные, подтверждающие победу на выборах, появились также в аккаунте напарницы Байдена в борьбе за Белый дом - кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. "Избранный вице-президент", - гласит информация на ее странице в Twitter.

Ранее Байден заявил, что одержал победу на выборах президента США и призвал американцев к единству. "Америка, для меня честь, что меня избрали руководить этой великой страной. Впереди тяжелая работа, но я обещаю, что стану президентом для всех американцев, голосовали вы за меня или нет", - отметил демократ.

Телеканалы CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press сообщили, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.