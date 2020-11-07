Харрис опубликовала видео, на котором по телефону сообщает Байдену о победе на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис позвонила Джозефу Байдену, чтобы сообщить ему об их победе на выборах. Она опубликовала данную запись в субботу в Twitter.

"Мы сделали это, мы сделали это, Джо. Ты будешь новым президентом Соединенных Штатов", - говорит она на видео.