{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Харрис опубликовала видео, на котором по телефону сообщает Байдену о победе на выборах

По прогнозам американских СМИ, демократ получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост президента

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис позвонила Джозефу Байдену, чтобы сообщить ему об их победе на выборах. Она опубликовала данную запись в субботу в Twitter.

"Мы сделали это, мы сделали это, Джо. Ты будешь новым президентом Соединенных Штатов", - говорит она на видео.

Согласно прогнозам CNNNBCFox News и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост президента.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020Харрис, Камала
Выборы президента США - 2020
Джонсон поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США
К поздравлениям присоединился глава британского МИД Доминик Рааб, подчеркнувший, что "Джо Байден со всей очевидностью одержал победу, хотя еще не все процессы завершены"
Читать полностью