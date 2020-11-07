Харрис опубликовала видео, на котором по телефону сообщает Байдену о победе на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис позвонила Джозефу Байдену, чтобы сообщить ему об их победе на выборах. Она опубликовала данную запись в субботу в Twitter.
"Мы сделали это, мы сделали это, Джо. Ты будешь новым президентом Соединенных Штатов", - говорит она на видео.
Согласно прогнозам CNN, NBC, Fox News и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост президента.
Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.