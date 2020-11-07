Адвокат Трампа: исход выборов в США при разногласиях кандидатов определяет суд, а не СМИ

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Исход выборов в США в случае разногласий между кандидатами в президенты определяется судом, а не телекомпаниями или другими СМИ, ведущими неофициальный подсчет голосов. С таким заявлением выступил в субботу на пресс-конференции в Филадельфии (штат Пенсильвания) адвокат нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Он категорически отверг подсчеты и прогнозы ряда крупнейших американских средств массовой информации, которые ранее передали, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса членов коллегии выборщиков, необходимые для победы в борьбе за Белый дом. На просьбу пояснить, почему он так поступает, Джулиани ответил: "Потому что они (СМИ - прим. ТАСС) не решают исхода выборов". "Прогноз в пользу Джо Байдена... Кто с ним выступил? Все они? О боже! Все телекомпании! Мы должны забыть о законе! Судьи не имеют значения!" - с сарказмом сказал Джулиани. "Не будьте смехотворными! Телеканалы не определяют исход выборов. Это делают суды", - подчеркнул юрист Трампа.

Грядет множество исков?

По словам Джулиани, избирательный штаб Трампа планирует добиваться открытия "множества дел" в судах США в связи с предполагаемыми нарушениями на выборах со стороны демократов. "Некоторые крупные, некоторые мелкие", - пояснил адвокат, говоря о таких исках. По его прогнозу, это "будет большое дело".

"<...> Безусловно, имеется достаточно свидетельств для того, чтобы отвергнуть определенное число бюллетеней [для голосования]. Бюллетени, которые надлежащим образом не проверялись, должны быть выброшены. И эти бюллетени нужно вычесть из [общего] числа. Это может повлиять на выборы", - убежден адвокат.

Байден откликнулся на эти подсчеты заявлением, в котором объявил о своей победе на выборах. Однако Трамп в аналогичном заявлении не признал поражения, подчеркнув, что, по его мнению, подсчет голосов на выборах нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально во время всеобщих выборов в ноябре избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.