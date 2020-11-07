Джонсон поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. Поздравление было размещено в субботу на странице Джонсона в Twitter.

"Поздравляем Джо Байдена с его избранием президентом Соединенных Штатов, а также Камалу Харрис с ее историческим достижением. США являются нашим важнейшим союзником, и я с нетерпением жду возможности начать совместную работу в приоритетных для нас сферах, таких как изменение климата, торговля и безопасность", - написал Джонсон.

К поздравлениям в своем Twitter присоединился также глава британского МИД Доминик Рааб, подчеркнувший, что "Джо Байден со всей очевидностью одержал победу, хотя еще не все процессы завершены".

Ранее Байден заявил, что одержал победу на выборах президента США и призвал американцев к единству. "Америка, для меня честь, что меня избрали руководить этой великой страной. Впереди тяжелая работа, но я обещаю, что стану президентом для всех американцев, голосовали вы за меня или нет", - отметил демократ.

Согласно прогнозам CNN, NBC, Fox News и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост президента.