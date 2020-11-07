Канцлер и президент Германии поздравили Байдена с победой на выборах

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель поздравили Джозефа Байдена, который, по данным американских СМИ, набирает достаточное количество голосов, чтобы стать президентом США. Об этом сообщили в субботу пресс-службы главы государства и главы правительства ФРГ.

"С вашим президентством связаны надежды множества людей далеко за пределами вашей страны, в том числе в Германии", - говорится в заявлении Штайнмайера.

"Рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом", - приводятся слова Меркель в Twitter ее пресс-секратаря Штеффена Зайберта.