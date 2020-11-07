Лидеры институтов ЕС поздравили Байдена с победой на выборах

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Лидеры Еврокомиссии (ЕК), Европарламента (ЕП) и Евросовета - Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель - поздравили в субботу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США.

"Наши наилучшие пожелания следующему президенту США Джозефу Байдену и вице-президенту Камале Харрис. Миру нужны прочные отношения между Европой и США, особенно в эти трудные времена. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы по борьбе с COVID-19, изменению климата и решению проблемы растущего неравенства", - написал Сассоли в Twitter.

"Сердечно поздравляю вас, Джозеф Байден и Камала Харрис, с победой на президентских выборах в США. ЕС и США - друзья и союзники, наши граждане имеют самые глубокие связи. Я с нетерпением жду возможности поработать с избранным президентом Байденом", - заявила в свою очередь фон дер Ляйен.

"Поздравляем Джозефа Байдена и Камалу Харрис. ЕС готов участвовать в сильном трансатлантическом партнерстве. COVID-19, многосторонность, изменение климата и международная торговля - вот некоторые из проблем, которые Европа хочет решать вместе", - отметил Мишель.