Экс-президенты США Обама, Клинтон и Картер поздравили Байдена с победой на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер поздравили Джозефа Байдена с победой на состоявшихся выборах главы государства. Соответствующие заявления распространены экс-президентами в субботу.

Обама, в администрации которого Байден был вице-президентом, отметил: "Когда подсчитают все голоса, избранный президент Байден и избранный вице-президент [Камала] Харрис одержат решительную победу исторического масштаба". Клинтон подчеркнул: "Теперь у нас есть избранные президент и вице-президент, которые будут служить всем нам и объединят нас". Картер констатировал: "Мы гордимся их успешной предвыборной кампанией и с нетерпением ждем позитивных изменений, которые они привнесут".