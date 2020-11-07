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Экс-президенты США Обама, Клинтон и Картер поздравили Байдена с победой на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер поздравили Джозефа Байдена с победой на состоявшихся выборах главы государства. Соответствующие заявления распространены экс-президентами в субботу.

Обама, в администрации которого Байден был вице-президентом, отметил: "Когда подсчитают все голоса, избранный президент Байден и избранный вице-президент [Камала] Харрис одержат решительную победу исторического масштаба". Клинтон подчеркнул: "Теперь у нас есть избранные президент и вице-президент, которые будут служить всем нам и объединят нас". Картер констатировал: "Мы гордимся их успешной предвыборной кампанией и с нетерпением ждем позитивных изменений, которые они привнесут".

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К поздравлениям присоединился глава британского МИД Доминик Рааб, подчеркнувший, что "Джо Байден со всей очевидностью одержал победу, хотя еще не все процессы завершены"
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