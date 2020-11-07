Минобороны Армении сообщило о непрерывных боях в пригороде Шуши

ЕРЕВАН, 7 ноября. /ТАСС/. Азербайджанские ВС привлекли новые силы для атаки на город Шуши, тяжелые бои за оборону города идут безостановочно. Об этом на брифинге в субботу сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Противник привлек новые силы для штурма города. Бои за Шуши продолжаются и в данную минуту. Тяжелые столкновения происходят и на различных подступах к Шуши. Армия обороны Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская республика] сдерживает противника", - сказал Ованнисян.

Он также отметил, что противник атаковал и на других участках. В районе Лачина армянской стороне удалось улучшить свои позиции.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-94 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.